Peter Paul Jahn

GOLD Daily Deli

Peter Paul Jahn
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 339%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
45 (73.77%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (26.23%)
En iyi işlem:
73.16 EUR
En kötü işlem:
-41.79 EUR
Brüt kâr:
571.23 EUR (52 077 pips)
Brüt zarar:
-232.64 EUR (26 859 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (318.56 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
318.56 EUR (19)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.29%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.31
Alış işlemleri:
61 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.46
Beklenen getiri:
5.55 EUR
Ortalama kâr:
12.69 EUR
Ortalama zarar:
-14.54 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-67.26 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-70.64 EUR (2)
Aylık büyüme:
338.59%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.83 EUR
Maksimum:
146.45 EUR (59.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.54% (146.45 EUR)
Varlığa göre:
6.70% (28.15 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 386
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.16 EUR
En kötü işlem: -42 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +318.56 EUR
Maksimum ardışık zarar: -67.26 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
7.46 × 94
ICMarketsEU-MT5-5
8.25 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
8.91 × 88
ICMarketsSC-MT5-2
10.20 × 248
FxPro-MT5
10.49 × 39
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
19.34 × 94
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
26.13 × 230
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
mainly algo, almost daily scalping. 
İnceleme yok
2025.12.12 06:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 06:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 06:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.