İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
45 (73.77%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (26.23%)
En iyi işlem:
73.16 EUR
En kötü işlem:
-41.79 EUR
Brüt kâr:
571.23 EUR (52 077 pips)
Brüt zarar:
-232.64 EUR (26 859 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (318.56 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
318.56 EUR (19)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.29%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.31
Alış işlemleri:
61 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.46
Beklenen getiri:
5.55 EUR
Ortalama kâr:
12.69 EUR
Ortalama zarar:
-14.54 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-67.26 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-70.64 EUR (2)
Aylık büyüme:
338.59%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.83 EUR
Maksimum:
146.45 EUR (59.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.54% (146.45 EUR)
Varlığa göre:
6.70% (28.15 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|386
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|7.46 × 94
|
ICMarketsEU-MT5-5
|8.25 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
TradeMaxGlobal-Live
|8.91 × 88
|
ICMarketsSC-MT5-2
|10.20 × 248
|
FxPro-MT5
|10.49 × 39
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|19.34 × 94
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|26.13 × 230
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
mainly algo, almost daily scalping.
