İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
33 (67.34%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (32.65%)
En iyi işlem:
39.34 USD
En kötü işlem:
-12.32 USD
Brüt kâr:
303.60 USD (107 009 pips)
Brüt zarar:
-120.68 USD (80 652 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (158.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
158.63 USD (12)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
3.54%
Maks. mevduat yükü:
8.80%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
2.83
Alış işlemleri:
17 (34.69%)
Satış işlemleri:
32 (65.31%)
Kâr faktörü:
2.52
Beklenen getiri:
3.73 USD
Ortalama kâr:
9.20 USD
Ortalama zarar:
-7.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-61.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.21 USD (7)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
64.57 USD (2.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.99% (64.57 USD)
Varlığa göre:
5.19% (111.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|183
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.34 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +158.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 66 USD
9%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
0%
49
67%
4%
2.51
3.73
USD
USD
5%
1:500