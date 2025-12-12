- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
6 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
En iyi işlem:
2.24 USD
En kötü işlem:
-1.69 USD
Brüt kâr:
9.07 USD (2 758 pips)
Brüt zarar:
-2.66 USD (512 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (5.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.70 USD (4)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
36.03%
Maks. mevduat yükü:
3.47%
En son işlem:
46 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
3.79
Alış işlemleri:
9 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.41
Beklenen getiri:
0.71 USD
Ortalama kâr:
1.51 USD
Ortalama zarar:
-0.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.69 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.43 USD
Maksimum:
1.69 USD (0.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.82% (36.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.24 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 44 USD
0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
0%
9
66%
36%
3.40
0.71
USD
USD
2%
1:500