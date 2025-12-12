SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CNX
Jose Roberto Coutinho Junior

CNX

0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 107%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 520
Kârla kapanan işlemler:
3 259 (92.58%)
Zararla kapanan işlemler:
261 (7.41%)
En iyi işlem:
20 880.00 USD
En kötü işlem:
-4 780.20 USD
Brüt kâr:
161 444.06 USD (546 476 242 pips)
Brüt zarar:
-54 758.03 USD (168 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
533 (1 133.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28 350.10 USD (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
10.06
Alış işlemleri:
1 925 (54.69%)
Satış işlemleri:
1 595 (45.31%)
Kâr faktörü:
2.95
Beklenen getiri:
30.31 USD
Ortalama kâr:
49.54 USD
Ortalama zarar:
-209.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-10 597.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 597.16 USD (24)
Aylık büyüme:
3.31%
Yıllık tahmin:
40.13%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 780.20 USD
Maksimum:
10 605.56 USD (5.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.61% (10 605.56 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 601
GBPUSD 12
EURUSD 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 87K
GBPUSD -900
EURUSD 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 23K
GBPUSD -887
EURUSD 85
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20 880.00 USD
En kötü işlem: -4 780 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +1 133.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -10 597.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InfinoxLimited-MT5Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
13.83 × 35
İnceleme yok
2025.12.12 01:07
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.34% of days out of the 128 days of the signal's entire lifetime.
