İşlemler:
3 520
Kârla kapanan işlemler:
3 259 (92.58%)
Zararla kapanan işlemler:
261 (7.41%)
En iyi işlem:
20 880.00 USD
En kötü işlem:
-4 780.20 USD
Brüt kâr:
161 444.06 USD (546 476 242 pips)
Brüt zarar:
-54 758.03 USD (168 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
533 (1 133.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28 350.10 USD (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
10.06
Alış işlemleri:
1 925 (54.69%)
Satış işlemleri:
1 595 (45.31%)
Kâr faktörü:
2.95
Beklenen getiri:
30.31 USD
Ortalama kâr:
49.54 USD
Ortalama zarar:
-209.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-10 597.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 597.16 USD (24)
Aylık büyüme:
3.31%
Yıllık tahmin:
40.13%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 780.20 USD
Maksimum:
10 605.56 USD (5.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.61% (10 605.56 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|601
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|87K
|GBPUSD
|-900
|EURUSD
|2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|23K
|GBPUSD
|-887
|EURUSD
|85
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20 880.00 USD
En kötü işlem: -4 780 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +1 133.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -10 597.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InfinoxLimited-MT5Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
