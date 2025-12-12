- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
21 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (12.50%)
En iyi işlem:
13.99 USD
En kötü işlem:
-6.19 USD
Brüt kâr:
72.02 USD (2 928 pips)
Brüt zarar:
-16.72 USD (1 057 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (37.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.74 USD (14)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
8.83
Alış işlemleri:
21 (87.50%)
Satış işlemleri:
3 (12.50%)
Kâr faktörü:
4.31
Beklenen getiri:
2.30 USD
Ortalama kâr:
3.43 USD
Ortalama zarar:
-5.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.19 USD (1)
Aylık büyüme:
110.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 USD
Maksimum:
6.26 USD (5.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|13
|XAUUSD
|7
|AUDJPY
|2
|GBPCAD
|1
|AUDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDJPY
|33
|XAUUSD
|2
|AUDJPY
|8
|GBPCAD
|4
|AUDCHF
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDJPY
|1.1K
|XAUUSD
|294
|AUDJPY
|247
|GBPCAD
|112
|AUDCHF
|144
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.99 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +37.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.35 × 77
|
ICMarketsSC-MT5
|1.01 × 75
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Exness-MT5Real7
|2.88 × 8
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
Alpari-MT5
|3.50 × 2
|
FBS-Real
|4.29 × 7
|
XMGlobal-MT5 2
|5.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.94 × 209
|
OANDA-Live-1
|8.61 × 31
|
Swissquote-Server
|13.50 × 22
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
ClonTrader-Live
|17.40 × 10
|
RoboForex-ECN
|18.51 × 1053
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
İnceleme yok