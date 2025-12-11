- Büyüme
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
49 (90.74%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (9.26%)
En iyi işlem:
7.14 USD
En kötü işlem:
-45.86 USD
Brüt kâr:
160.33 USD (10 085 pips)
Brüt zarar:
-170.34 USD (15 189 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (119.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
119.78 USD (29)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
34 (62.96%)
Satış işlemleri:
20 (37.04%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.19 USD
Ortalama kâr:
3.27 USD
Ortalama zarar:
-34.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-45.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.86 USD (1)
Aylık büyüme:
45.92%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
129.79 USD
Maksimum:
139.93 USD (232.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|XAUEUR
|24
|EURUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|40
|XAUEUR
|-52
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.3K
|XAUEUR
|-6.6K
|EURUSD
|193
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.14 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +119.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -45.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
TitanFX-04
|0.07 × 14
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 35
|
ICMarketsSC-Live32
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.33 × 57
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|0.45 × 58
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
GoMarkets-Real 1
|0.49 × 207
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
|
Darwinex-Live
|0.56 × 72
|
ICMarketsSC-Live06
|0.56 × 277
