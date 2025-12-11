SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Xau4
trumpaa

Xau4

trumpaa
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
49 (90.74%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (9.26%)
En iyi işlem:
7.14 USD
En kötü işlem:
-45.86 USD
Brüt kâr:
160.33 USD (10 085 pips)
Brüt zarar:
-170.34 USD (15 189 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (119.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
119.78 USD (29)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
34 (62.96%)
Satış işlemleri:
20 (37.04%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.19 USD
Ortalama kâr:
3.27 USD
Ortalama zarar:
-34.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-45.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.86 USD (1)
Aylık büyüme:
45.92%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
129.79 USD
Maksimum:
139.93 USD (232.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 27
XAUEUR 24
EURUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 40
XAUEUR -52
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.3K
XAUEUR -6.6K
EURUSD 193
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.14 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +119.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -45.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 4
XMGlobal-Real 35
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
TitanFX-04
0.07 × 14
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
0.12 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 35
ICMarketsSC-Live32
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
XMTrading-Real 34
0.36 × 14
WorldForex-Live
0.36 × 11
VTMarkets-Live 3
0.40 × 63
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live16
0.45 × 58
Tickmill-Live08
0.45 × 22
GoMarkets-Real 1
0.49 × 207
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
Darwinex-Live
0.56 × 72
ICMarketsSC-Live06
0.56 × 277
2025.12.11 21:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
