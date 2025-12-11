- Büyüme
İşlemler:
365
Kârla kapanan işlemler:
248 (67.94%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (32.05%)
En iyi işlem:
30.63 USD
En kötü işlem:
-90.87 USD
Brüt kâr:
426.24 USD (5 304 pips)
Brüt zarar:
-500.20 USD (3 549 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (28.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.34 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
295 (80.82%)
Satış işlemleri:
70 (19.18%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.20 USD
Ortalama kâr:
1.72 USD
Ortalama zarar:
-4.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-201.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.10 USD (4)
Aylık büyüme:
-75.34%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
73.96 USD
Maksimum:
201.10 USD (88.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|61
|EURCHF
|56
|GBPCHF
|56
|USDCAD
|51
|EURGBP
|51
|USDJPY
|43
|GBPUSD
|40
|USDCHF
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|38
|EURCHF
|47
|GBPCHF
|-95
|USDCAD
|25
|EURGBP
|-74
|USDJPY
|31
|GBPUSD
|20
|USDCHF
|-66
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|855
|EURCHF
|599
|GBPCHF
|-481
|USDCAD
|624
|EURGBP
|-95
|USDJPY
|718
|GBPUSD
|405
|USDCHF
|-502
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.63 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +28.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -201.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.31 × 13
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ICMarketsSC-Live15
|0.37 × 112
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 15
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.44 × 119
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.45 × 108
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
