trumpaa

Life5m

trumpaa
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
365
Kârla kapanan işlemler:
248 (67.94%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (32.05%)
En iyi işlem:
30.63 USD
En kötü işlem:
-90.87 USD
Brüt kâr:
426.24 USD (5 304 pips)
Brüt zarar:
-500.20 USD (3 549 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (28.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.34 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
295 (80.82%)
Satış işlemleri:
70 (19.18%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.20 USD
Ortalama kâr:
1.72 USD
Ortalama zarar:
-4.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-201.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.10 USD (4)
Aylık büyüme:
-75.34%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
73.96 USD
Maksimum:
201.10 USD (88.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 61
EURCHF 56
GBPCHF 56
USDCAD 51
EURGBP 51
USDJPY 43
GBPUSD 40
USDCHF 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 38
EURCHF 47
GBPCHF -95
USDCAD 25
EURGBP -74
USDJPY 31
GBPUSD 20
USDCHF -66
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 855
EURCHF 599
GBPCHF -481
USDCAD 624
EURGBP -95
USDJPY 718
GBPUSD 405
USDCHF -502
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.63 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +28.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -201.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
VantageFXInternational-Live 7
0.31 × 13
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live15
0.37 × 112
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 15
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TradersGlobalGroup-Live 2
0.44 × 119
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
126 daha fazla...
