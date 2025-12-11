- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
12 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (14.29%)
En iyi işlem:
3.74 USD
En kötü işlem:
-1.75 USD
Brüt kâr:
17.01 USD (1 700 pips)
Brüt zarar:
-3.01 USD (301 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (8.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.74 USD (6)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
76.06%
Maks. mevduat yükü:
0.21%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
8.00
Alış işlemleri:
5 (35.71%)
Satış işlemleri:
9 (64.29%)
Kâr faktörü:
5.65
Beklenen getiri:
1.00 USD
Ortalama kâr:
1.42 USD
Ortalama zarar:
-1.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.75 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.75 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.13% (26.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.74 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Telegram - @PremiumBot24
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
0%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
1
100%
14
85%
76%
5.65
1.00
USD
USD
0%
1:200