Alexander Gapp

Scalping NAS

Alexander Gapp
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
ICMarketsEU-Live28
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
26 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (33.33%)
En iyi işlem:
33.19 EUR
En kötü işlem:
-130.48 EUR
Brüt kâr:
457.78 EUR (52 235 pips)
Brüt zarar:
-759.31 EUR (82 207 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (104.34 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
104.34 EUR (7)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
79.10%
Maks. mevduat yükü:
34.13%
En son işlem:
55 dakika önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
-0.80
Alış işlemleri:
22 (56.41%)
Satış işlemleri:
17 (43.59%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-7.73 EUR
Ortalama kâr:
17.61 EUR
Ortalama zarar:
-58.41 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-234.74 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-234.74 EUR (2)
Aylık büyüme:
-2.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
322.74 EUR
Maksimum:
376.89 EUR (18.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.63% (376.89 EUR)
Varlığa göre:
0.85% (82.79 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC -344
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC -30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.19 EUR
En kötü işlem: -130 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +104.34 EUR
Maksimum ardışık zarar: -234.74 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-Live28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Scalping NAS
İnceleme yok
2025.12.12 00:04
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Scalping NAS
Ayda 999 USD
-3%
0
0
USD
9.7K
EUR
5
100%
39
66%
79%
0.60
-7.73
EUR
6%
1:30
Kopyala

