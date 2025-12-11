SinyallerBölümler
Joaquim Jose Vieira Junior

JOCATRADER7463

Joaquim Jose Vieira Junior
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
224
Kârla kapanan işlemler:
166 (74.10%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (25.89%)
En iyi işlem:
25.89 EUR
En kötü işlem:
-15.59 EUR
Brüt kâr:
160.92 EUR (65 215 pips)
Brüt zarar:
-93.10 EUR (45 816 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (2.25 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
32.91 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
14.58%
Maks. mevduat yükü:
61.03%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
224
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
2.31
Alış işlemleri:
213 (95.09%)
Satış işlemleri:
11 (4.91%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
0.30 EUR
Ortalama kâr:
0.97 EUR
Ortalama zarar:
-1.61 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-29.38 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-29.38 EUR (4)
Aylık büyüme:
35.14%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.21 EUR
Maksimum:
29.38 EUR (11.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.98% (29.38 EUR)
Varlığa göre:
46.80% (108.28 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 197
EURUSDm 15
EURJPYm 11
AUDJPYm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 63
EURUSDm 9
EURJPYm 5
AUDJPYm 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 19K
EURUSDm 222
EURJPYm 66
AUDJPYm 45
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.89 EUR
En kötü işlem: -16 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2.25 EUR
Maksimum ardışık zarar: -29.38 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.12 13:32
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.11 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
