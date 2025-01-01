SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, Enigma sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Deux ex machina
Büyüme
5 223%
Aboneler
4
Haftalar
239
İşlemler
1471
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
552%
Aboneler
23
Haftalar
131
İşlemler
1253
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.63
Maks. düşüş
26%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 384%
Aboneler
7
Haftalar
159
İşlemler
617
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.41
Maks. düşüş
32%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
550%
Aboneler
19
Haftalar
86
İşlemler
632
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.34
Maks. düşüş
34%
OnlyUJ
Büyüme
284%
Aboneler
12
Haftalar
74
İşlemler
450
Kazanç
49%
Kâr faktörü
1.40
Maks. düşüş
17%
NoPain MT5
Büyüme
1 637%
Aboneler
86
Haftalar
215
İşlemler
5534
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 695%
Aboneler
111
Haftalar
53
İşlemler
1623
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.93
Maks. düşüş
33%
Daily Gold Sniper
Büyüme
691%
Aboneler
31
Haftalar
46
İşlemler
146
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.27
Maks. düşüş
34%
Scalp IC Markets MT5
Büyüme
629%
Aboneler
7
Haftalar
209
İşlemler
1997
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.72
Maks. düşüş
33%
Golden Nuggets
Büyüme
849%
Aboneler
55
Haftalar
31
İşlemler
695
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.77
Maks. düşüş
21%

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.