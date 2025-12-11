- Büyüme
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
13 (59.09%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (40.91%)
En iyi işlem:
56.20 USD
En kötü işlem:
-53.97 USD
Brüt kâr:
119.36 USD (37 368 pips)
Brüt zarar:
-110.08 USD (35 241 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (9.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.20 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
31.78%
Maks. mevduat yükü:
4.70%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
15 (68.18%)
Satış işlemleri:
7 (31.82%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
9.18 USD
Ortalama zarar:
-12.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-90.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-90.87 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.62 USD
Maksimum:
90.87 USD (4.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.42% (90.87 USD)
Varlığa göre:
0.47% (9.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +56.20 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +9.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -90.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 44 USD
0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
0%
22
59%
32%
1.08
0.42
USD
USD
4%
1:500