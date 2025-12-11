- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
2 (16.66%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (83.33%)
En iyi işlem:
4.44 USD
En kötü işlem:
-18.00 USD
Brüt kâr:
7.20 USD (7 190 pips)
Brüt zarar:
-133.82 USD (133 848 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (4.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.44 USD (1)
Sharpe oranı:
-1.22
Alım-satım etkinliği:
10.49%
Maks. mevduat yükü:
9.79%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
-0.95
Alış işlemleri:
3 (25.00%)
Satış işlemleri:
9 (75.00%)
Kâr faktörü:
0.05
Beklenen getiri:
-10.55 USD
Ortalama kâr:
3.60 USD
Ortalama zarar:
-13.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-133.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.82 USD (10)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
129.38 USD
Maksimum:
133.82 USD (16.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.72% (133.82 USD)
Varlığa göre:
13.24% (105.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-127
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-127K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.44 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +4.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -133.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-16%
0
0
USD
USD
669
USD
USD
1
0%
12
16%
10%
0.05
-10.55
USD
USD
17%
1:500