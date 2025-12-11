- Büyüme
İşlemler:
403
Kârla kapanan işlemler:
176 (43.67%)
Zararla kapanan işlemler:
227 (56.33%)
En iyi işlem:
95.52 USD
En kötü işlem:
-90.00 USD
Brüt kâr:
2 765.42 USD (70 638 pips)
Brüt zarar:
-3 672.91 USD (29 156 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (136.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
138.62 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
168 (41.69%)
Satış işlemleri:
235 (58.31%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-2.25 USD
Ortalama kâr:
15.71 USD
Ortalama zarar:
-16.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-188.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-347.61 USD (9)
Aylık büyüme:
-9.04%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
907.49 USD
Maksimum:
1 014.51 USD (10.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|261
|EURUSD
|139
|USDCAD
|2
|US100.cash
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-181
|EURUSD
|-688
|USDCAD
|-21
|US100.cash
|-18
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|41K
|EURUSD
|1.4K
|USDCAD
|-47
|US100.cash
|-1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
