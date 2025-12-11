SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Awonke Magadla
Awonke Sihlwayi

Awonke Magadla

Awonke Sihlwayi
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real30
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
219.60 ZAR
En kötü işlem:
0.00 ZAR
Brüt kâr:
219.60 ZAR (13 002 pips)
Brüt zarar:
0.00 ZAR
Maksimum ardışık kazanç:
1 (219.60 ZAR)
Maksimum ardışık kâr:
219.60 ZAR (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
219.60 ZAR
Ortalama kâr:
219.60 ZAR
Ortalama zarar:
0.00 ZAR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 ZAR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 ZAR (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 ZAR
Maksimum:
0.00 ZAR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 ZAR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 ZAR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTECm 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTECm 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTECm 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +219.60 ZAR
En kötü işlem: -0 ZAR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +219.60 ZAR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 ZAR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real30" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real9
0.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.11 15:58
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.11 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol