Bayu Andhika Ramadhan

EZZE18

Bayu Andhika Ramadhan
0 inceleme
Güvenilirlik
64 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -3%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
560
Kârla kapanan işlemler:
338 (60.35%)
Zararla kapanan işlemler:
222 (39.64%)
En iyi işlem:
16.25 UST
En kötü işlem:
-9.02 UST
Brüt kâr:
485.04 UST (121 358 pips)
Brüt zarar:
-409.92 UST (60 374 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (39.77 UST)
Maksimum ardışık kâr:
50.73 UST (13)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
8.43%
Maks. mevduat yükü:
85.46%
En son işlem:
44 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
267 (47.68%)
Satış işlemleri:
293 (52.32%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.13 UST
Ortalama kâr:
1.44 UST
Ortalama zarar:
-1.85 UST
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-15.18 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-15.18 UST (12)
Aylık büyüme:
-9.17%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 UST
Maksimum:
50.03 UST (53.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.97% (45.97 UST)
Varlığa göre:
9.70% (2.15 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 494
USDJPY+ 41
GBPUSD+ 7
BTCUSDT 5
EURUSD+ 5
DOGEUSDT 4
ETHUSDT 3
GBPJPY+ 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 96
USDJPY+ -11
GBPUSD+ -1
BTCUSDT 1
EURUSD+ -1
DOGEUSDT -4
ETHUSDT -2
GBPJPY+ -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 13K
USDJPY+ -1.3K
GBPUSD+ -26
BTCUSDT 52K
EURUSD+ -5
DOGEUSDT -681
ETHUSDT -1.7K
GBPJPY+ -167
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.25 UST
En kötü işlem: -9 UST
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +39.77 UST
Maksimum ardışık zarar: -15.18 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Let me introduce myself, my name is Bayu Andhika, enjoy my presentation.
İnceleme yok
2025.12.11 17:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 15:58
Trading operations on the account were performed for only 46 days. This comprises 10.41% of days out of the 442 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.