- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
560
Kârla kapanan işlemler:
338 (60.35%)
Zararla kapanan işlemler:
222 (39.64%)
En iyi işlem:
16.25 UST
En kötü işlem:
-9.02 UST
Brüt kâr:
485.04 UST (121 358 pips)
Brüt zarar:
-409.92 UST (60 374 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (39.77 UST)
Maksimum ardışık kâr:
50.73 UST (13)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
8.43%
Maks. mevduat yükü:
85.46%
En son işlem:
44 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
267 (47.68%)
Satış işlemleri:
293 (52.32%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.13 UST
Ortalama kâr:
1.44 UST
Ortalama zarar:
-1.85 UST
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-15.18 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-15.18 UST (12)
Aylık büyüme:
-9.17%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 UST
Maksimum:
50.03 UST (53.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.97% (45.97 UST)
Varlığa göre:
9.70% (2.15 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|494
|USDJPY+
|41
|GBPUSD+
|7
|BTCUSDT
|5
|EURUSD+
|5
|DOGEUSDT
|4
|ETHUSDT
|3
|GBPJPY+
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|96
|USDJPY+
|-11
|GBPUSD+
|-1
|BTCUSDT
|1
|EURUSD+
|-1
|DOGEUSDT
|-4
|ETHUSDT
|-2
|GBPJPY+
|-2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|13K
|USDJPY+
|-1.3K
|GBPUSD+
|-26
|BTCUSDT
|52K
|EURUSD+
|-5
|DOGEUSDT
|-681
|ETHUSDT
|-1.7K
|GBPJPY+
|-167
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.25 UST
En kötü işlem: -9 UST
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +39.77 UST
Maksimum ardışık zarar: -15.18 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Let me introduce myself, my name is Bayu Andhika, enjoy my presentation.
