İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
0.04 USD
En kötü işlem:
-0.05 USD
Brüt kâr:
0.04 USD (40 pips)
Brüt zarar:
-0.05 USD (7 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.04 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.01 USD
Ortalama kâr:
0.04 USD
Ortalama zarar:
-0.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.05 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 USD
Maksimum:
0.05 USD (0.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|0
|AUDJPY
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|-7
|AUDJPY
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.04 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US18-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
