Sinyaller / MetaTrader 4 / Projeto Axi Select PARTE1
Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento

Projeto Axi Select PARTE1

Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
Axi-US18-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
0.04 USD
En kötü işlem:
-0.05 USD
Brüt kâr:
0.04 USD (40 pips)
Brüt zarar:
-0.05 USD (7 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.04 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.01 USD
Ortalama kâr:
0.04 USD
Ortalama zarar:
-0.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.05 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 USD
Maksimum:
0.05 USD (0.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 1
AUDJPY 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 0
AUDJPY 0
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD -7
AUDJPY 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.04 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.05 USD

2025.12.11 14:55
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.11 14:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 14:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
