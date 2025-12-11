- Büyüme
İşlemler:
385
Kârla kapanan işlemler:
118 (30.64%)
Zararla kapanan işlemler:
267 (69.35%)
En iyi işlem:
3.00 USD
En kötü işlem:
-2.54 USD
Brüt kâr:
95.78 USD (10 991 pips)
Brüt zarar:
-207.81 USD (24 481 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (6.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.05 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
64.85%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
213 (55.32%)
Satış işlemleri:
172 (44.68%)
Kâr faktörü:
0.46
Beklenen getiri:
-0.29 USD
Ortalama kâr:
0.81 USD
Ortalama zarar:
-0.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-8.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.96 USD (8)
Aylık büyüme:
-5.80%
Yıllık tahmin:
-70.39%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
113.07 USD
Maksimum:
113.07 USD (58.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.18% (113.07 USD)
Varlığa göre:
1.10% (0.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|72
|EURUSD
|64
|USDCAD
|54
|USDCHF
|45
|AUDUSD
|40
|EURJPY
|37
|NZDUSD
|27
|EURAUD
|24
|AUDJPY
|15
|AUDNZD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-16
|EURUSD
|-16
|USDCAD
|-27
|USDCHF
|-21
|AUDUSD
|0
|EURJPY
|-5
|NZDUSD
|-13
|EURAUD
|-8
|AUDJPY
|-4
|AUDNZD
|-2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-2.3K
|EURUSD
|-1.6K
|USDCAD
|-3.7K
|USDCHF
|-1.6K
|AUDUSD
|-16
|EURJPY
|-761
|NZDUSD
|-1.3K
|EURAUD
|-1.3K
|AUDJPY
|-597
|AUDNZD
|-366
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.00 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +6.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 4
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 95
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 5
|
360Capital-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 5
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 15
|
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 9
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 6
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 3
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live05
|0.02 × 60
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.02 × 55
|
ICMarketsSC-Live07
|0.04 × 240
|
SmartMarketSolutions-Live
|0.05 × 20
|
ICMarkets-Live07
|0.06 × 85
İnceleme yok
