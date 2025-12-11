SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Valence Scythe V1
BlueValenceTrading

Valence Scythe V1

BlueValenceTrading
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -59%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
385
Kârla kapanan işlemler:
118 (30.64%)
Zararla kapanan işlemler:
267 (69.35%)
En iyi işlem:
3.00 USD
En kötü işlem:
-2.54 USD
Brüt kâr:
95.78 USD (10 991 pips)
Brüt zarar:
-207.81 USD (24 481 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (6.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.05 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
64.85%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
213 (55.32%)
Satış işlemleri:
172 (44.68%)
Kâr faktörü:
0.46
Beklenen getiri:
-0.29 USD
Ortalama kâr:
0.81 USD
Ortalama zarar:
-0.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-8.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.96 USD (8)
Aylık büyüme:
-5.80%
Yıllık tahmin:
-70.39%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
113.07 USD
Maksimum:
113.07 USD (58.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.18% (113.07 USD)
Varlığa göre:
1.10% (0.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 72
EURUSD 64
USDCAD 54
USDCHF 45
AUDUSD 40
EURJPY 37
NZDUSD 27
EURAUD 24
AUDJPY 15
AUDNZD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -16
EURUSD -16
USDCAD -27
USDCHF -21
AUDUSD 0
EURJPY -5
NZDUSD -13
EURAUD -8
AUDJPY -4
AUDNZD -2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -2.3K
EURUSD -1.6K
USDCAD -3.7K
USDCHF -1.6K
AUDUSD -16
EURJPY -761
NZDUSD -1.3K
EURAUD -1.3K
AUDJPY -597
AUDNZD -366
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.00 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +6.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 4
FXCM-CADReal01
0.00 × 95
VantageInternational-Live 12
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 5
OspreyFX-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 15
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
Axi-US18-Live
0.00 × 6
QtradeFX-Live2
0.00 × 5
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 3
OANDA-Japan Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live07
0.04 × 240
SmartMarketSolutions-Live
0.05 × 20
ICMarkets-Live07
0.06 × 85
İnceleme yok
2025.12.11 14:55
A large drawdown may occur on the account again
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.