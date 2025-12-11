SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ICC
Ahmed Hamamine

ICC

Ahmed Hamamine
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 150 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -89%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
40 (42.55%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (57.45%)
En iyi işlem:
1 137.50 EUR
En kötü işlem:
-810.94 EUR
Brüt kâr:
7 137.38 EUR (5 712 513 pips)
Brüt zarar:
-6 756.49 EUR (3 558 159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (340.85 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 599.54 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.19%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
52 (55.32%)
Satış işlemleri:
42 (44.68%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
4.05 EUR
Ortalama kâr:
178.43 EUR
Ortalama zarar:
-125.12 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 682.98 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 682.98 EUR (9)
Aylık büyüme:
153.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 245.70 EUR
Maksimum:
2 367.03 EUR (107.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.19% (2 366.90 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 31
XAUUSD 19
JP225 12
ETHUSD 6
XAGUSD 5
US30 5
AUS200 4
TSLA.NAS 4
XRPUSD 3
NVDA.NAS 2
STOXX50 1
UK100 1
SOLUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1.4K
XAUUSD -819
JP225 -592
ETHUSD 684
XAGUSD 148
US30 -225
AUS200 -165
TSLA.NAS 1
XRPUSD 4
NVDA.NAS -12
STOXX50 2
UK100 -8
SOLUSD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 2.4M
XAUUSD -9.9K
JP225 -235K
ETHUSD 70K
XAGUSD 369
US30 -28K
AUS200 -6.8K
TSLA.NAS 122
XRPUSD 69
NVDA.NAS -33
STOXX50 100
UK100 -610
SOLUSD 700
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 137.50 EUR
En kötü işlem: -811 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +340.85 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 682.98 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Earnex-Trade
0.00 × 61
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-5
0.75 × 16
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.28 × 453
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
ICMarketsSC-MT5
1.38 × 3469
ICMarkets-MT5-4
1.67 × 3
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
97 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 13:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 12:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ICC
Ayda 150 USD
-89%
0
0
USD
1.9K
EUR
10
0%
94
42%
100%
1.05
4.05
EUR
99%
1:500
Kopyala

