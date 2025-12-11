- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
40 (42.55%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (57.45%)
En iyi işlem:
1 137.50 EUR
En kötü işlem:
-810.94 EUR
Brüt kâr:
7 137.38 EUR (5 712 513 pips)
Brüt zarar:
-6 756.49 EUR (3 558 159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (340.85 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 599.54 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.19%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
52 (55.32%)
Satış işlemleri:
42 (44.68%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
4.05 EUR
Ortalama kâr:
178.43 EUR
Ortalama zarar:
-125.12 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 682.98 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 682.98 EUR (9)
Aylık büyüme:
153.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 245.70 EUR
Maksimum:
2 367.03 EUR (107.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.19% (2 366.90 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|31
|XAUUSD
|19
|JP225
|12
|ETHUSD
|6
|XAGUSD
|5
|US30
|5
|AUS200
|4
|TSLA.NAS
|4
|XRPUSD
|3
|NVDA.NAS
|2
|STOXX50
|1
|UK100
|1
|SOLUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|1.4K
|XAUUSD
|-819
|JP225
|-592
|ETHUSD
|684
|XAGUSD
|148
|US30
|-225
|AUS200
|-165
|TSLA.NAS
|1
|XRPUSD
|4
|NVDA.NAS
|-12
|STOXX50
|2
|UK100
|-8
|SOLUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|2.4M
|XAUUSD
|-9.9K
|JP225
|-235K
|ETHUSD
|70K
|XAGUSD
|369
|US30
|-28K
|AUS200
|-6.8K
|TSLA.NAS
|122
|XRPUSD
|69
|NVDA.NAS
|-33
|STOXX50
|100
|UK100
|-610
|SOLUSD
|700
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 137.50 EUR
En kötü işlem: -811 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +340.85 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 682.98 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Earnex-Trade
|0.00 × 61
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.75 × 16
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 453
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
ICMarketsSC-MT5
|1.38 × 3469
|
ICMarkets-MT5-4
|1.67 × 3
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 150 USD
-89%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
10
0%
94
42%
100%
1.05
4.05
EUR
EUR
99%
1:500