İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
44 (89.79%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (10.20%)
En iyi işlem:
6.21 USD
En kötü işlem:
-0.72 USD
Brüt kâr:
73.14 USD (41 663 pips)
Brüt zarar:
-2.17 USD (2 181 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (53.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.24 USD (28)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
84.49
Alış işlemleri:
30 (61.22%)
Satış işlemleri:
19 (38.78%)
Kâr faktörü:
33.71
Beklenen getiri:
1.45 USD
Ortalama kâr:
1.66 USD
Ortalama zarar:
-0.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.84 USD (2)
Aylık büyüme:
70.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.84 USD (0.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|39K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.21 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +53.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
