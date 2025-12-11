- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
79 (73.83%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (26.17%)
En iyi işlem:
100.71 USD
En kötü işlem:
-100.12 USD
Brüt kâr:
200.29 USD (105 873 pips)
Brüt zarar:
-118.79 USD (36 690 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (71.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.71 USD (1)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
57 (53.27%)
Satış işlemleri:
50 (46.73%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
2.54 USD
Ortalama zarar:
-4.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-0.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.12 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
100.12 USD (49.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|80
|AUS200m
|27
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|82
|AUS200m
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|75K
|AUS200m
|-6.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +100.71 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +71.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok