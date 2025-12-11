- Büyüme
İşlemler:
134
Kârla kapanan işlemler:
124 (92.53%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (7.46%)
En iyi işlem:
6.84 USD
En kötü işlem:
-4.82 USD
Brüt kâr:
243.63 USD (24 298 pips)
Brüt zarar:
-11.45 USD (1 139 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
86 (154.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.01 USD (86)
Sharpe oranı:
0.96
Alım-satım etkinliği:
67.74%
Maks. mevduat yükü:
3.43%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
134
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
38.06
Alış işlemleri:
14 (10.45%)
Satış işlemleri:
120 (89.55%)
Kâr faktörü:
21.28
Beklenen getiri:
1.73 USD
Ortalama kâr:
1.96 USD
Ortalama zarar:
-1.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.45 USD (4)
Aylık büyüme:
23.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.10 USD (0.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.53% (6.10 USD)
Varlığa göre:
0.20% (2.40 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.84 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 86
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +154.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.40 × 566
|
ICMarketsSC-Live17
|9.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|15.72 × 93
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
100%
134
92%
68%
21.27
1.73
USD
USD
1%
1:500