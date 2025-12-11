- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
143
Kârla kapanan işlemler:
138 (96.50%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (3.50%)
En iyi işlem:
444.47 USD
En kötü işlem:
-3.17 USD
Brüt kâr:
6 979.14 USD (635 881 pips)
Brüt zarar:
-11.58 USD
Maksimum ardışık kazanç:
81 (4 868.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 868.59 USD (81)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.08%
En son işlem:
50 dakika önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2197.97
Alış işlemleri:
141 (98.60%)
Satış işlemleri:
2 (1.40%)
Kâr faktörü:
602.69
Beklenen getiri:
48.72 USD
Ortalama kâr:
50.57 USD
Ortalama zarar:
-2.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.17 USD (1)
Aylık büyüme:
1 036.91%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.72 USD
Maksimum:
3.17 USD (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.27% (220.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|636K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +444.47 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 81
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 868.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.75 × 16
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.61 × 29384
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
1 037%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
2
25%
143
96%
100%
602.68
48.72
USD
USD
4%
1:500