- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
75 (98.68%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (1.32%)
En iyi işlem:
426.19 USD
En kötü işlem:
-2.89 USD
Brüt kâr:
1 704.48 USD (129 544 pips)
Brüt zarar:
-2.89 USD
Maksimum ardışık kazanç:
39 (156.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 548.13 USD (36)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.56%
En son işlem:
50 dakika önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
588.79
Alış işlemleri:
74 (97.37%)
Satış işlemleri:
2 (2.63%)
Kâr faktörü:
589.79
Beklenen getiri:
22.39 USD
Ortalama kâr:
22.73 USD
Ortalama zarar:
-2.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.89 USD (1)
Aylık büyüme:
186.83%
Algo alım-satım:
21%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.89 USD (0.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.25% (2.89 USD)
Varlığa göre:
6.55% (169.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|130K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +426.19 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +156.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8388
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|8.00 × 5
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
187%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
2
21%
76
98%
100%
589.78
22.39
USD
USD
7%
1:400