Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.13 × 96 TitanFX-MT5-01 0.25 × 4 FPMarketsLLC-Live 0.38 × 16 Exness-MT5Real 0.48 × 128 GoMarkets-Live 0.93 × 15 Exness-MT5Real3 1.10 × 10 ICMarketsSC-MT5 4.74 × 94 FBSTradestone-Real 5.75 × 24 FPMarketsSC-Live 6.55 × 20 AlfaForexRU-Real 7.59 × 17 RoboForex-Pro 9.97 × 273 ICTrading-MT5-4 12.10 × 314