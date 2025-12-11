- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
157
Kârla kapanan işlemler:
94 (59.87%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (40.13%)
En iyi işlem:
1.69 USD
En kötü işlem:
-2.17 USD
Brüt kâr:
42.44 USD (16 629 pips)
Brüt zarar:
-25.71 USD (13 630 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (2.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.10 USD (6)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
73.84%
Maks. mevduat yükü:
34.10%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
157
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.27
Alış işlemleri:
41 (26.11%)
Satış işlemleri:
116 (73.89%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
0.45 USD
Ortalama zarar:
-0.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-7.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.36 USD (10)
Aylık büyüme:
16.90%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.78 USD
Maksimum:
7.37 USD (7.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.33% (7.37 USD)
Varlığa göre:
14.72% (16.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|129
|US30
|13
|USDCAD
|6
|EURUSD
|4
|USDCHF
|2
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|26
|US30
|0
|USDCAD
|-7
|EURUSD
|0
|USDCHF
|0
|XAUUSD
|-3
|USDJPY
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|2.6K
|US30
|1.5K
|USDCAD
|-785
|EURUSD
|37
|USDCHF
|9
|XAUUSD
|-318
|USDJPY
|-13
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.69 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +2.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.13 × 96
|
TitanFX-MT5-01
|0.25 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
Exness-MT5Real
|0.48 × 128
|
GoMarkets-Live
|0.93 × 15
|
Exness-MT5Real3
|1.10 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
FBSTradestone-Real
|5.75 × 24
|
FPMarketsSC-Live
|6.55 × 20
|
AlfaForexRU-Real
|7.59 × 17
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
USD
116
USD
USD
1
81%
157
59%
74%
1.65
0.11
USD
USD
15%
1:500