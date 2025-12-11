SinyallerBölümler
Adam Shareef Mohamed

RedPearl

Adam Shareef Mohamed
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
157
Kârla kapanan işlemler:
94 (59.87%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (40.13%)
En iyi işlem:
1.69 USD
En kötü işlem:
-2.17 USD
Brüt kâr:
42.44 USD (16 629 pips)
Brüt zarar:
-25.71 USD (13 630 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (2.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.10 USD (6)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
73.84%
Maks. mevduat yükü:
34.10%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
157
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.27
Alış işlemleri:
41 (26.11%)
Satış işlemleri:
116 (73.89%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
0.45 USD
Ortalama zarar:
-0.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-7.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.36 USD (10)
Aylık büyüme:
16.90%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.78 USD
Maksimum:
7.37 USD (7.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.33% (7.37 USD)
Varlığa göre:
14.72% (16.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 129
US30 13
USDCAD 6
EURUSD 4
USDCHF 2
XAUUSD 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 26
US30 0
USDCAD -7
EURUSD 0
USDCHF 0
XAUUSD -3
USDJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 2.6K
US30 1.5K
USDCAD -785
EURUSD 37
USDCHF 9
XAUUSD -318
USDJPY -13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.69 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +2.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.13 × 96
TitanFX-MT5-01
0.25 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
Exness-MT5Real
0.48 × 128
GoMarkets-Live
0.93 × 15
Exness-MT5Real3
1.10 × 10
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
FBSTradestone-Real
5.75 × 24
FPMarketsSC-Live
6.55 × 20
AlfaForexRU-Real
7.59 × 17
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
İnceleme yok
2025.12.11 08:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RedPearl
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
116
USD
1
81%
157
59%
74%
1.65
0.11
USD
15%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.