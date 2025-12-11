Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpen-Real1 0.00 × 7 FPMarkets-Live2 0.00 × 204 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 59 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 8 UMOFX-Main 0.00 × 1 Alpari-ECN1 0.00 × 5 JDCapital-US06-Live 0.00 × 5 MIC-Demo.com 0.00 × 8 DestekFX-Trade 0.00 × 4 JustForex-Live 0.00 × 14 ICMBrokers-Live 0.00 × 4 FBS-Demo 0.00 × 3 OctaFX-Demo 0.00 × 6 HiroseFinancialUK-MT4Live1 0.00 × 6 FXPRIMUS-Live-3 0.00 × 17 ICMarkets-Live3 0.00 × 7 TradersTrust-Live 0.00 × 5 InvestTechFx-Live 0.00 × 11 Darwinex-Live 0.00 × 6 MahiFX-Live 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 AlpariUK-Classic-2 0.00 × 1 FIT-Real5 0.00 × 7 VantageInternational-Live 10 0.00 × 1 FXUPME-Server 0.00 × 2 154 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya