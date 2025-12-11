- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
7 (8.75%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (91.25%)
En iyi işlem:
0.51 USD
En kötü işlem:
-3.11 USD
Brüt kâr:
1.63 USD (200 pips)
Brüt zarar:
-65.47 USD (4 721 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (0.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.68 USD (3)
Sharpe oranı:
-1.27
Alım-satım etkinliği:
98.19%
Maks. mevduat yükü:
108.01%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
32 (40.00%)
Satış işlemleri:
48 (60.00%)
Kâr faktörü:
0.02
Beklenen getiri:
-0.80 USD
Ortalama kâr:
0.23 USD
Ortalama zarar:
-0.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-30.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.35 USD (34)
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
63.84 USD
Maksimum:
63.84 USD (50.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.13% (63.84 USD)
Varlığa göre:
10.62% (11.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|GBPJPY
|6
|USDCAD
|6
|EURJPY
|5
|NZDJPY
|5
|CHFJPY
|5
|NZDCAD
|5
|EURUSD
|4
|GOLD
|4
|EURAUD
|4
|AUDCAD
|3
|USDCHF
|3
|USDJPY
|3
|EURNZD
|2
|AUDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDNZD
|2
|CADJPY
|2
|NZDCHF
|2
|AUDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|AUDUSD
|1
|EURGBP
|1
|CADCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-5
|GBPJPY
|-9
|USDCAD
|-8
|EURJPY
|-7
|NZDJPY
|-4
|CHFJPY
|-4
|NZDCAD
|-2
|EURUSD
|-4
|GOLD
|-4
|EURAUD
|-3
|AUDCAD
|-1
|USDCHF
|-2
|USDJPY
|0
|EURNZD
|-1
|AUDJPY
|-2
|NZDUSD
|-1
|AUDNZD
|-1
|CADJPY
|-1
|NZDCHF
|0
|AUDCHF
|0
|GBPCHF
|-1
|AUDUSD
|-1
|EURGBP
|0
|CADCHF
|-1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-330
|GBPJPY
|-560
|USDCAD
|-231
|EURJPY
|-426
|NZDJPY
|-374
|CHFJPY
|-437
|NZDCAD
|-227
|EURUSD
|-257
|GOLD
|-244
|EURAUD
|-205
|AUDCAD
|-126
|USDCHF
|-145
|USDJPY
|-20
|EURNZD
|-151
|AUDJPY
|-151
|NZDUSD
|-109
|AUDNZD
|-139
|CADJPY
|-94
|NZDCHF
|-38
|AUDCHF
|-24
|GBPCHF
|-74
|AUDUSD
|-100
|EURGBP
|-9
|CADCHF
|-50
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.51 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 34
Maksimum ardışık kâr: +0.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 7
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 204
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 59
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 8
|
UMOFX-Main
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 5
|
JDCapital-US06-Live
|0.00 × 5
|
MIC-Demo.com
|0.00 × 8
|
DestekFX-Trade
|0.00 × 4
|
JustForex-Live
|0.00 × 14
|
ICMBrokers-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Demo
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 6
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 6
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
TradersTrust-Live
|0.00 × 5
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 11
|
Darwinex-Live
|0.00 × 6
|
MahiFX-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Classic-2
|0.00 × 1
|
FIT-Real5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
FXUPME-Server
|0.00 × 2
Semi Algo Trading
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
-50%
0
0
USD
USD
60
USD
USD
1
96%
80
8%
98%
0.02
-0.80
USD
USD
50%
1:400