Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold4Living
Rahmat Wahyudi

Gold4Living

Rahmat Wahyudi
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 44%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
332
Kârla kapanan işlemler:
200 (60.24%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (39.76%)
En iyi işlem:
563.14 USD
En kötü işlem:
-612.33 USD
Brüt kâr:
9 196.57 USD (3 100 149 pips)
Brüt zarar:
-8 796.75 USD (2 498 575 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (761.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
761.19 USD (41)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
16.52%
Maks. mevduat yükü:
6.62%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
332
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.30
Alış işlemleri:
148 (44.58%)
Satış işlemleri:
184 (55.42%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
1.20 USD
Ortalama kâr:
45.98 USD
Ortalama zarar:
-66.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-57.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-896.09 USD (2)
Aylık büyüme:
44.11%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
775.24 USD
Maksimum:
1 312.82 USD (91.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.39% (1 312.82 USD)
Varlığa göre:
1.63% (21.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 318
BTCUSDm 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 455
BTCUSDm -55
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 813K
BTCUSDm -211K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +563.14 USD
En kötü işlem: -612 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +761.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Just contact me if you want
İnceleme yok
2025.12.10 23:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 23:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 23:40
A large drawdown may occur on the account again
Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

