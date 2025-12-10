- Büyüme
İşlemler:
203
Kârla kapanan işlemler:
164 (80.78%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (19.21%)
En iyi işlem:
76.49 USD
En kötü işlem:
-28.97 USD
Brüt kâr:
975.90 USD (993 651 pips)
Brüt zarar:
-247.94 USD (439 451 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (130.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
130.58 USD (36)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
29.59%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
208
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
17.89
Alış işlemleri:
106 (52.22%)
Satış işlemleri:
97 (47.78%)
Kâr faktörü:
3.94
Beklenen getiri:
3.59 USD
Ortalama kâr:
5.95 USD
Ortalama zarar:
-6.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-21.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.69 USD (4)
Aylık büyüme:
39.56%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
40.69 USD (1.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.88% (39.42 USD)
Varlığa göre:
6.86% (150.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|141
|XAUUSD
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|472
|XAUUSD
|255
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|527K
|XAUUSD
|27K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +76.49 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +130.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
40%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
92%
203
80%
100%
3.93
3.59
USD
USD
7%
1:200