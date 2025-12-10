Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live2 0.00 × 2 ICMarkets-Live14 0.00 × 2 QYMarketTrader-Live 0.00 × 1 RoboForexDE-ECN 0.00 × 3 FBS-Real 0.00 × 1 AxiTrader-US02-Live 0.00 × 3 ICMarkets-Live20 0.00 × 4 Axiory-Live 0.00 × 3 ICMarkets-Live16 0.00 × 3 RoboForex-Pro-2 0.00 × 1 KTM-Live 0.00 × 1 ATCBrokers-Live 1 0.00 × 3 VantageInternational-Live 5 0.00 × 2 Just2Trade-Real3 0.00 × 1 VantageInternational-Live 16 0.00 × 2 VantageInternational-Live 14 0.00 × 1 SENSUS-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 2 EuromarketFX-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live3 0.00 × 6 Pepperstone-Edge04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 3 EGlobal-Cent5 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 0.10 × 10 FXChoice-ECN Live 0.25 × 4 200 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya