İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
15 (39.47%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (60.53%)
En iyi işlem:
0.86 EUR
En kötü işlem:
-3.28 EUR
Brüt kâr:
6.84 EUR (1 203 pips)
Brüt zarar:
-59.12 EUR (9 091 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (3.96 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
3.96 EUR (9)
Sharpe oranı:
-0.77
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
12 (31.58%)
Satış işlemleri:
26 (68.42%)
Kâr faktörü:
0.12
Beklenen getiri:
-1.38 EUR
Ortalama kâr:
0.46 EUR
Ortalama zarar:
-2.57 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-53.83 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-53.83 EUR (19)
Aylık büyüme:
-52.28%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.24 EUR
Maksimum:
57.10 EUR (56.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|19
|EURCAD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-59
|EURCAD
|-1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-7.9K
|EURCAD
|-24
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.86 EUR
En kötü işlem: -3 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +3.96 EUR
Maksimum ardışık zarar: -53.83 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.10 × 10
|
FXChoice-ECN Live
|0.25 × 4
