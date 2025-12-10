- Büyüme
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
87 (94.56%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (5.43%)
En iyi işlem:
38.40 USD
En kötü işlem:
-32.94 USD
Brüt kâr:
675.79 USD (39 621 pips)
Brüt zarar:
-45.13 USD (1 524 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (308.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
308.00 USD (32)
Sharpe oranı:
0.91
Alım-satım etkinliği:
71.44%
Maks. mevduat yükü:
39.24%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
16.78
Alış işlemleri:
13 (14.13%)
Satış işlemleri:
79 (85.87%)
Kâr faktörü:
14.97
Beklenen getiri:
6.86 USD
Ortalama kâr:
7.77 USD
Ortalama zarar:
-9.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-37.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.59 USD (2)
Aylık büyüme:
84.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
37.59 USD (4.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.57% (37.59 USD)
Varlığa göre:
21.05% (257.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|631
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|38K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 14
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 48
|
NPBFX-Real
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 32
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 22
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 3
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.08 × 161
|
Axi-US05-Live
|0.16 × 56
|
ICMarketsSC-Live31
|0.20 × 172
|
Exness-Real4
|0.24 × 46
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 14
|
Axi-US06-Live
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.30 × 159
|
Exness-Real24
|0.42 × 38
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.45 × 22
Estrategia en oro de bajo riesgo
Operativa precisa, en ondas y esperando entradas
İnceleme yok
