Per Toftsoe Suszkiewicz

Toftsoe Trading MT4

Per Toftsoe Suszkiewicz
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
90 (79.64%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (20.35%)
En iyi işlem:
4.98 USD
En kötü işlem:
-6.58 USD
Brüt kâr:
93.24 USD (315 518 pips)
Brüt zarar:
-40.93 USD (123 444 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (22.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.74 USD (30)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.13%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.98
Alış işlemleri:
54 (47.79%)
Satış işlemleri:
59 (52.21%)
Kâr faktörü:
2.28
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
1.04 USD
Ortalama zarar:
-1.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-14.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.82 USD (5)
Aylık büyüme:
6.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.75 USD
Maksimum:
17.58 USD (2.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
5.94% (51.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DJ30 93
GER40 20
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DJ30 34
GER40 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DJ30 142K
GER40 52K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.98 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +22.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.12.10 19:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.