Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsAU-Live 0.00 × 12 SolidECN-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 itexsys-Platform 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.11 × 109 Exness-MT5Real11 0.25 × 4 VantageInternational-Live 3 0.31 × 16 FusionMarkets-Demo 0.33 × 3 ICMarketsEU-MT5-2 0.36 × 151 Axiory-Live 0.50 × 2 VantageInternational-Live 13 0.50 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 ICMarketsSC-MT5 0.54 × 4543 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 TickmillUK-Live 0.63 × 24 ICMarketsEU-MT5-4 0.67 × 6 PacificUnionLLC-Live 0.74 × 27 Tradeview-Live 0.77 × 13 Coinexx-Live 0.79 × 120 FusionMarkets-Live 0.82 × 517 Alpari-MT5 0.84 × 31 BlackBullMarkets-Live 0.92 × 59 BlueberryMarkets-Live 0.93 × 15 VantageInternational-Live 4 1.00 × 1 Exness-MT5Real3 1.02 × 49 71 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya