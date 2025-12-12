- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
124
Kârla kapanan işlemler:
96 (77.41%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (22.58%)
En iyi işlem:
457.22 USD
En kötü işlem:
-51.94 USD
Brüt kâr:
1 403.89 USD (25 604 pips)
Brüt zarar:
-456.52 USD (22 610 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (49.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
457.22 USD (1)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.30%
En son işlem:
57 dakika önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.06
Alış işlemleri:
60 (48.39%)
Satış işlemleri:
64 (51.61%)
Kâr faktörü:
3.08
Beklenen getiri:
7.64 USD
Ortalama kâr:
14.62 USD
Ortalama zarar:
-16.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-142.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-142.71 USD (5)
Aylık büyüme:
19.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
156.31 USD (2.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.80% (156.31 USD)
Varlığa göre:
9.09% (467.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|45
|EURJPY
|26
|CHFJPY
|15
|EURGBP
|14
|AUDUSD
|8
|GBPCHF
|7
|USDCAD
|5
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|207
|EURJPY
|27
|CHFJPY
|232
|EURGBP
|45
|AUDUSD
|27
|GBPCHF
|349
|USDCAD
|27
|EURUSD
|33
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-34
|EURJPY
|3.6K
|CHFJPY
|-5.7K
|EURGBP
|2.2K
|AUDUSD
|2.7K
|GBPCHF
|-3.6K
|USDCAD
|2.2K
|EURUSD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +457.22 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +49.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -142.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.31 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 151
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.54 × 4543
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
TickmillUK-Live
|0.63 × 24
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 6
|
PacificUnionLLC-Live
|0.74 × 27
|
Tradeview-Live
|0.77 × 13
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
FusionMarkets-Live
|0.82 × 517
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.92 × 59
|
BlueberryMarkets-Live
|0.93 × 15
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
5
100%
124
77%
100%
3.07
7.64
USD
USD
9%
1:500