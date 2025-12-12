SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Market Stabilizer FX
Pitt Petruschke

Market Stabilizer FX

Pitt Petruschke
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
124
Kârla kapanan işlemler:
96 (77.41%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (22.58%)
En iyi işlem:
457.22 USD
En kötü işlem:
-51.94 USD
Brüt kâr:
1 403.89 USD (25 604 pips)
Brüt zarar:
-456.52 USD (22 610 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (49.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
457.22 USD (1)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.30%
En son işlem:
57 dakika önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.06
Alış işlemleri:
60 (48.39%)
Satış işlemleri:
64 (51.61%)
Kâr faktörü:
3.08
Beklenen getiri:
7.64 USD
Ortalama kâr:
14.62 USD
Ortalama zarar:
-16.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-142.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-142.71 USD (5)
Aylık büyüme:
19.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
156.31 USD (2.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.80% (156.31 USD)
Varlığa göre:
9.09% (467.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 45
EURJPY 26
CHFJPY 15
EURGBP 14
AUDUSD 8
GBPCHF 7
USDCAD 5
EURUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 207
EURJPY 27
CHFJPY 232
EURGBP 45
AUDUSD 27
GBPCHF 349
USDCAD 27
EURUSD 33
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -34
EURJPY 3.6K
CHFJPY -5.7K
EURGBP 2.2K
AUDUSD 2.7K
GBPCHF -3.6K
USDCAD 2.2K
EURUSD 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +457.22 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +49.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -142.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.31 × 16
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 151
Axiory-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.54 × 4543
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
TickmillUK-Live
0.63 × 24
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 6
PacificUnionLLC-Live
0.74 × 27
Tradeview-Live
0.77 × 13
Coinexx-Live
0.79 × 120
FusionMarkets-Live
0.82 × 517
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.92 × 59
BlueberryMarkets-Live
0.93 × 15
VantageInternational-Live 4
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
71 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.10 17:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Market Stabilizer FX
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
5.1K
USD
5
100%
124
77%
100%
3.07
7.64
USD
9%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.