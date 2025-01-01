SinyallerBölümler
Sinyaller / Goldfinger EAI Main Preset
404

Ne yazık ki, Goldfinger EAI Main Preset sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Ivan Pochta kullanıcısının diğer sinyallerine göz atabilirsiniz:

Stock Trader Pro Risk x2
Büyüme
0%
Aboneler
0
Haftalar
1
İşlemler
0
Kazanç
0%
Kâr faktörü
n/a
Maks. düşüş
0%
Goldfinger EAI
Büyüme
5%
Aboneler
0
Haftalar
1
İşlemler
6
Kazanç
66%
Kâr faktörü
1.80
Maks. düşüş
3%

Veya diğer MetaTrader 5 sinyalleri arasından seçim yapın:

MagicGW audcad L
Büyüme
1 665%
Aboneler
107
Haftalar
52
İşlemler
1614
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.90
Maks. düşüş
33%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
541%
Aboneler
19
Haftalar
85
İşlemler
621
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.34
Maks. düşüş
34%
NoPain MT5
Büyüme
1 635%
Aboneler
85
Haftalar
215
İşlemler
5532
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
Daily Gold Sniper
Büyüme
680%
Aboneler
30
Haftalar
46
İşlemler
145
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.25
Maks. düşüş
34%
Deux ex machina
Büyüme
5 219%
Aboneler
4
Haftalar
239
İşlemler
1469
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
OnlyUJ
Büyüme
281%
Aboneler
12
Haftalar
73
İşlemler
447
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.40
Maks. düşüş
17%
Gold Reaper New V2 2
Büyüme
124%
Aboneler
18
Haftalar
59
İşlemler
567
Kazanç
70%
Kâr faktörü
2.06
Maks. düşüş
17%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 622%
Aboneler
7
Haftalar
158
İşlemler
613
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.84
Maks. düşüş
32%
Golden Nuggets
Büyüme
768%
Aboneler
50
Haftalar
30
İşlemler
670
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.70
Maks. düşüş
21%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
545%
Aboneler
20
Haftalar
130
İşlemler
1242
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.63
Maks. düşüş
26%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2373 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.