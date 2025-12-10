- Büyüme
İşlemler:
223
Kârla kapanan işlemler:
151 (67.71%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (32.29%)
En iyi işlem:
406.66 USD
En kötü işlem:
-570.37 USD
Brüt kâr:
2 043.47 USD (391 015 pips)
Brüt zarar:
-2 378.25 USD (449 911 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (46.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
406.66 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
26.08%
Maks. mevduat yükü:
122.58%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
119 (53.36%)
Satış işlemleri:
104 (46.64%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-1.50 USD
Ortalama kâr:
13.53 USD
Ortalama zarar:
-33.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-862.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-862.65 USD (5)
Aylık büyüme:
-95.73%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
334.78 USD
Maksimum:
862.65 USD (154.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.16% (862.65 USD)
Varlığa göre:
62.20% (370.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|156
|AUDCAD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-515
|AUDCAD
|180
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-70K
|AUDCAD
|13K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +406.66 USD
En kötü işlem: -570 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +46.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -862.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
Ava-Real 6
|0.00 × 49
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
Exness-Real28
|0.00 × 32
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 278
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 248
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 10
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 87
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
|
FXTRADING.com-Live
|0.00 × 54
|
AUSGlobal-Live
|0.00 × 34
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 17
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 257
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal07
|0.00 × 9
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 7
İnceleme yok
