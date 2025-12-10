SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Myt Forex
Olga Liliana Clemente

Myt Forex

Olga Liliana Clemente
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -84%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
223
Kârla kapanan işlemler:
151 (67.71%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (32.29%)
En iyi işlem:
406.66 USD
En kötü işlem:
-570.37 USD
Brüt kâr:
2 043.47 USD (391 015 pips)
Brüt zarar:
-2 378.25 USD (449 911 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (46.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
406.66 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
26.08%
Maks. mevduat yükü:
122.58%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
119 (53.36%)
Satış işlemleri:
104 (46.64%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-1.50 USD
Ortalama kâr:
13.53 USD
Ortalama zarar:
-33.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-862.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-862.65 USD (5)
Aylık büyüme:
-95.73%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
334.78 USD
Maksimum:
862.65 USD (154.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.16% (862.65 USD)
Varlığa göre:
62.20% (370.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 156
AUDCAD 67
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -515
AUDCAD 180
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -70K
AUDCAD 13K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +406.66 USD
En kötü işlem: -570 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +46.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -862.65 USD

İnceleme yok
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 22:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.09% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.10 18:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.09% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 18:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.10 17:34
A large drawdown may occur on the account again
