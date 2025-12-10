- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
2 (12.50%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (87.50%)
En iyi işlem:
32.78 EUR
En kötü işlem:
-1.09 EUR
Brüt kâr:
60.04 EUR (109 pips)
Brüt zarar:
-20.57 EUR (2 517 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (60.04 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
60.04 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
47.33%
Maks. mevduat yükü:
155.49%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
2.42
Alış işlemleri:
16 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.92
Beklenen getiri:
2.47 EUR
Ortalama kâr:
30.02 EUR
Ortalama zarar:
-1.47 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-14.11 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-14.11 EUR (14)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.06 EUR
Maksimum:
16.31 EUR (6.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.98% (16.31 EUR)
Varlığa göre:
46.32% (100.64 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|45
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|-2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.78 EUR
En kötü işlem: -1 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +60.04 EUR
Maksimum ardışık zarar: -14.11 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.21 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.67 × 6
|
OANDA-Live-1
|5.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|7.04 × 24
|
Exness-MT5Real15
|8.75 × 12
|
FXGT-Live
|8.83 × 6
|
FBS-Real
|19.25 × 4
İnceleme yok