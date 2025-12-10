SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Recovery Atomic
Morris Saiful Amien

Recovery Atomic

Morris Saiful Amien
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
6 (46.15%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (53.85%)
En iyi işlem:
25.01 USD
En kötü işlem:
-56.82 USD
Brüt kâr:
67.90 USD (320 813 pips)
Brüt zarar:
-184.99 USD (571 385 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (31.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.71 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
3.09%
Maks. mevduat yükü:
17.07%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.98
Alış işlemleri:
4 (30.77%)
Satış işlemleri:
9 (69.23%)
Kâr faktörü:
0.37
Beklenen getiri:
-9.01 USD
Ortalama kâr:
11.32 USD
Ortalama zarar:
-26.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-55.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.82 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
117.09 USD
Maksimum:
119.79 USD (527.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.58% (0.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 6
XAUUSD 3
AUDJPY 2
GBPJPY 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -53
XAUUSD -1
AUDJPY 0
GBPJPY -57
AUDUSD -7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -251K
XAUUSD 1.8K
AUDJPY 60
GBPJPY -1.2K
AUDUSD -346
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.01 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +31.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live17
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.20 × 5
ICMarkets-Live05
0.22 × 23
ICMarkets-Live07
0.34 × 214
ICMarketsSC-Live09
0.38 × 34
Tickmill-Live
0.94 × 779
AxioryAsia-02Live
1.00 × 2
CDGGlobal-Live
1.00 × 4
ICMarkets-Live12
1.05 × 873
Tickmill-Live02
1.11 × 1213
ATCBrokers-Live 1
1.14 × 7
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
ICMarketsSC-Live03
1.45 × 20
ICMarkets-Live14
1.45 × 11
ICMarketsSC-Live15
1.79 × 220
ICMarkets-Live22
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live06
1.88 × 375
ICMarkets-Live19
1.89 × 3443
RoboForex-Prime
2.18 × 11
41 daha fazla...
2025.12.10 11:28
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 8.47% of days out of the 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.10 11:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 33 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Recovery Atomic
Ayda 100 USD
0%
0
0
USD
50
USD
17
0%
13
46%
3%
0.36
-9.01
USD
2%
1:500
Kopyala

