İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
6 (46.15%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (53.85%)
En iyi işlem:
25.01 USD
En kötü işlem:
-56.82 USD
Brüt kâr:
67.90 USD (320 813 pips)
Brüt zarar:
-184.99 USD (571 385 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (31.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.71 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
3.09%
Maks. mevduat yükü:
17.07%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.98
Alış işlemleri:
4 (30.77%)
Satış işlemleri:
9 (69.23%)
Kâr faktörü:
0.37
Beklenen getiri:
-9.01 USD
Ortalama kâr:
11.32 USD
Ortalama zarar:
-26.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-55.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.82 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
117.09 USD
Maksimum:
119.79 USD (527.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.58% (0.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|XAUUSD
|3
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-53
|XAUUSD
|-1
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|-57
|AUDUSD
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-251K
|XAUUSD
|1.8K
|AUDJPY
|60
|GBPJPY
|-1.2K
|AUDUSD
|-346
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.01 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +31.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 23
|
ICMarkets-Live07
|0.34 × 214
|
ICMarketsSC-Live09
|0.38 × 34
|
Tickmill-Live
|0.94 × 779
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 2
|
CDGGlobal-Live
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|1.05 × 873
|
Tickmill-Live02
|1.11 × 1213
|
ATCBrokers-Live 1
|1.14 × 7
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
ICMarketsSC-Live03
|1.45 × 20
|
ICMarkets-Live14
|1.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live15
|1.79 × 220
|
ICMarkets-Live22
|1.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|1.88 × 375
|
ICMarkets-Live19
|1.89 × 3443
|
RoboForex-Prime
|2.18 × 11
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
0%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
17
0%
13
46%
3%
0.36
-9.01
USD
USD
2%
1:500