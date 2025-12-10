Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live17 0.00 × 3 Pepperstone-Edge01 0.00 × 2 Tickmill-Live09 0.00 × 3 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 3 ChandonGroup-Server 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.20 × 5 ICMarkets-Live05 0.22 × 23 ICMarkets-Live07 0.34 × 214 ICMarketsSC-Live09 0.38 × 34 Tickmill-Live 0.94 × 779 AxioryAsia-02Live 1.00 × 2 CDGGlobal-Live 1.00 × 4 ICMarkets-Live12 1.05 × 873 Tickmill-Live02 1.11 × 1213 ATCBrokers-Live 1 1.14 × 7 ICMarkets-Live10 1.34 × 2852 ICMarketsSC-Live03 1.45 × 20 ICMarkets-Live14 1.45 × 11 ICMarketsSC-Live15 1.79 × 220 ICMarkets-Live22 1.82 × 17 ICMarketsSC-Live06 1.88 × 375 ICMarkets-Live19 1.89 × 3443 RoboForex-Prime 2.18 × 11 41 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya