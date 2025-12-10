- Büyüme
İşlemler:
3 451
Kârla kapanan işlemler:
1 805 (52.30%)
Zararla kapanan işlemler:
1 646 (47.70%)
En iyi işlem:
259.88 UST
En kötü işlem:
-75.28 UST
Brüt kâr:
37 069.78 UST (1 995 826 pips)
Brüt zarar:
-33 269.37 UST (1 749 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (1 311.26 UST)
Maksimum ardışık kâr:
1 311.26 UST (78)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.35%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
132
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
2 027 (58.74%)
Satış işlemleri:
1 424 (41.26%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
1.10 UST
Ortalama kâr:
20.54 UST
Ortalama zarar:
-20.21 UST
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-675.32 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-1 166.38 UST (30)
Aylık büyüme:
7.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
230.40 UST
Maksimum:
4 000.36 UST (8.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.98% (3 998.20 UST)
Varlığa göre:
0.25% (107.66 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3451
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|3.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|246K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +259.88 UST
En kötü işlem: -75 UST
Maksimum ardışık kazanç: 78
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +1 311.26 UST
Maksimum ardışık zarar: -675.32 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
