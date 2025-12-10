SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FTByBit2
Senlin Kong

FTByBit2

Senlin Kong
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
Bybit-Live-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 451
Kârla kapanan işlemler:
1 805 (52.30%)
Zararla kapanan işlemler:
1 646 (47.70%)
En iyi işlem:
259.88 UST
En kötü işlem:
-75.28 UST
Brüt kâr:
37 069.78 UST (1 995 826 pips)
Brüt zarar:
-33 269.37 UST (1 749 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (1 311.26 UST)
Maksimum ardışık kâr:
1 311.26 UST (78)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.35%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
132
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
2 027 (58.74%)
Satış işlemleri:
1 424 (41.26%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
1.10 UST
Ortalama kâr:
20.54 UST
Ortalama zarar:
-20.21 UST
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-675.32 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-1 166.38 UST (30)
Aylık büyüme:
7.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
230.40 UST
Maksimum:
4 000.36 UST (8.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.98% (3 998.20 UST)
Varlığa göre:
0.25% (107.66 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 3451
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 3.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 246K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +259.88 UST
En kötü işlem: -75 UST
Maksimum ardışık kazanç: 78
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +1 311.26 UST
Maksimum ardışık zarar: -675.32 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

数据采集测试
İnceleme yok
2025.12.10 07:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 07:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

