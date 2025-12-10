SinyallerBölümler
Wellington Temotio De Alcantara

Scalper Bitcoin

Wellington Temotio De Alcantara
0 inceleme
47 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 14
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
166
Kârla kapanan işlemler:
81 (48.79%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (51.20%)
En iyi işlem:
64.88 USD
En kötü işlem:
-78.08 USD
Brüt kâr:
424.30 USD (2 584 810 pips)
Brüt zarar:
-629.82 USD (2 311 901 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (81.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
81.97 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
82 (49.40%)
Satış işlemleri:
84 (50.60%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-1.24 USD
Ortalama kâr:
5.24 USD
Ortalama zarar:
-7.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-159.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-159.94 USD (14)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
237.00 USD
Maksimum:
335.72 USD (218.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 74
GOLD 32
EURUSD 15
ETHUSD 6
BCHUSD 6
USDCHF 4
SILVER 4
NZDUSD 3
XRPUSD 2
SHIBUSD 2
GBPJPY 2
ZECUSD 1
ICPUSD 1
FILUSD 1
XAUEUR 1
ETHEUR 1
ETHGBP 1
CHFJPY 1
EURCHF 1
CADJPY 1
Ferrari 1
US30-SEP25 1
LTCUSD 1
SOLUSD 1
1INCHUSD 1
DOGEUSD 1
CHZUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -65
GOLD -39
EURUSD -3
ETHUSD 3
BCHUSD -3
USDCHF -2
SILVER -9
NZDUSD -1
XRPUSD -18
SHIBUSD -11
GBPJPY -1
ZECUSD -4
ICPUSD -4
FILUSD -2
XAUEUR 0
ETHEUR -3
ETHGBP -2
CHFJPY 4
EURCHF -2
CADJPY -1
Ferrari -4
US30-SEP25 -10
LTCUSD -2
SOLUSD 2
1INCHUSD -13
DOGEUSD -12
CHZUSD -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 338K
GOLD -3K
EURUSD -319
ETHUSD 14K
BCHUSD -1.4K
USDCHF -196
SILVER -135
NZDUSD -92
XRPUSD -21K
SHIBUSD -213
GBPJPY -185
ZECUSD -212
ICPUSD -400
FILUSD -200
XAUEUR 13
ETHEUR -14K
ETHGBP -14K
CHFJPY 573
EURCHF -145
CADJPY -197
Ferrari -12K
US30-SEP25 -9.8K
LTCUSD -335
SOLUSD 528
1INCHUSD -24
DOGEUSD -1.9K
CHZUSD -51
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.88 USD
En kötü işlem: -78 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +81.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -159.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Gostei de operar desde de pequeno, para mim é uma janela aberta para novos horizontes.
Bem, se alguém te disse que teremos lucro, não é garantia. 
Opero com Bollinger e RSI Simples.
Posso operar todos os dias, no período do dia, vou trabalhar somente com BTCUSD E GOLD.
Aviso de risco: os nossos serviços envolvem risco significativo e pode resultar em perda de capital investido.
2025.12.10 04:22
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 11.96% of days out of the 326 days of the signal's entire lifetime.
