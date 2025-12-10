- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
166
Kârla kapanan işlemler:
81 (48.79%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (51.20%)
En iyi işlem:
64.88 USD
En kötü işlem:
-78.08 USD
Brüt kâr:
424.30 USD (2 584 810 pips)
Brüt zarar:
-629.82 USD (2 311 901 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (81.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
81.97 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
82 (49.40%)
Satış işlemleri:
84 (50.60%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-1.24 USD
Ortalama kâr:
5.24 USD
Ortalama zarar:
-7.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-159.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-159.94 USD (14)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
237.00 USD
Maksimum:
335.72 USD (218.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|74
|GOLD
|32
|EURUSD
|15
|ETHUSD
|6
|BCHUSD
|6
|USDCHF
|4
|SILVER
|4
|NZDUSD
|3
|XRPUSD
|2
|SHIBUSD
|2
|GBPJPY
|2
|ZECUSD
|1
|ICPUSD
|1
|FILUSD
|1
|XAUEUR
|1
|ETHEUR
|1
|ETHGBP
|1
|CHFJPY
|1
|EURCHF
|1
|CADJPY
|1
|Ferrari
|1
|US30-SEP25
|1
|LTCUSD
|1
|SOLUSD
|1
|1INCHUSD
|1
|DOGEUSD
|1
|CHZUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-65
|GOLD
|-39
|EURUSD
|-3
|ETHUSD
|3
|BCHUSD
|-3
|USDCHF
|-2
|SILVER
|-9
|NZDUSD
|-1
|XRPUSD
|-18
|SHIBUSD
|-11
|GBPJPY
|-1
|ZECUSD
|-4
|ICPUSD
|-4
|FILUSD
|-2
|XAUEUR
|0
|ETHEUR
|-3
|ETHGBP
|-2
|CHFJPY
|4
|EURCHF
|-2
|CADJPY
|-1
|Ferrari
|-4
|US30-SEP25
|-10
|LTCUSD
|-2
|SOLUSD
|2
|1INCHUSD
|-13
|DOGEUSD
|-12
|CHZUSD
|-3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|338K
|GOLD
|-3K
|EURUSD
|-319
|ETHUSD
|14K
|BCHUSD
|-1.4K
|USDCHF
|-196
|SILVER
|-135
|NZDUSD
|-92
|XRPUSD
|-21K
|SHIBUSD
|-213
|GBPJPY
|-185
|ZECUSD
|-212
|ICPUSD
|-400
|FILUSD
|-200
|XAUEUR
|13
|ETHEUR
|-14K
|ETHGBP
|-14K
|CHFJPY
|573
|EURCHF
|-145
|CADJPY
|-197
|Ferrari
|-12K
|US30-SEP25
|-9.8K
|LTCUSD
|-335
|SOLUSD
|528
|1INCHUSD
|-24
|DOGEUSD
|-1.9K
|CHZUSD
|-51
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +64.88 USD
En kötü işlem: -78 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +81.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -159.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Gostei de operar desde de pequeno, para mim é uma janela aberta para novos horizontes.
Bem, se alguém te disse que teremos lucro, não é garantia.
Opero com Bollinger e RSI Simples.
Posso operar todos os dias, no período do dia, vou trabalhar somente com BTCUSD E GOLD.
Aviso de risco: os nossos serviços envolvem risco significativo e pode resultar em perda de capital investido.
İnceleme yok