Armstrong Caleb Uzoagwa

ForexDelight

Armstrong Caleb Uzoagwa
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
0%
CFI2-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
154
Kârla kapanan işlemler:
87 (56.49%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (43.51%)
En iyi işlem:
6.00 USD
En kötü işlem:
-2.98 USD
Brüt kâr:
27.49 USD (118 662 pips)
Brüt zarar:
-41.13 USD (3 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (4.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.45 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
162 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
73 (47.40%)
Satış işlemleri:
81 (52.60%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-0.09 USD
Ortalama kâr:
0.32 USD
Ortalama zarar:
-0.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.80 USD (7)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.64 USD
Maksimum:
14.84 USD (206.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD_ 152
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD_ -13
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD_ -1.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.00 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +4.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CFI2-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

CFI Real
İnceleme yok
2025.12.22 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 15:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 14:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.10 04:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 149 days
