- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
154
Kârla kapanan işlemler:
87 (56.49%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (43.51%)
En iyi işlem:
6.00 USD
En kötü işlem:
-2.98 USD
Brüt kâr:
27.49 USD (118 662 pips)
Brüt zarar:
-41.13 USD (3 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (4.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.45 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
162 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
73 (47.40%)
Satış işlemleri:
81 (52.60%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-0.09 USD
Ortalama kâr:
0.32 USD
Ortalama zarar:
-0.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.80 USD (7)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.64 USD
Maksimum:
14.84 USD (206.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD_
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD_
|-13
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD_
|-1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.00 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +4.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CFI2-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
CFI Real
İnceleme yok