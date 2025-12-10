- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-3.60 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-5.51 USD (472 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-1.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
40.33%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
2 (66.67%)
Satış işlemleri:
1 (33.33%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-1.84 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-1.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.07 USD (3)
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.51 USD
Maksimum:
5.51 USD (0.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.51% (5.40 USD)
Varlığa göre:
0.43% (4.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-472
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.84 × 735
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 40 USD
-1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
87%
3
0%
100%
0.00
-1.84
USD
USD
1%
1:200