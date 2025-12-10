- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
14 (93.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.67%)
En iyi işlem:
15.00 USD
En kötü işlem:
-2.28 USD
Brüt kâr:
50.37 USD (1 794 pips)
Brüt zarar:
-2.28 USD (227 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (50.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.37 USD (14)
Sharpe oranı:
0.80
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
105.98%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
21.09
Alış işlemleri:
10 (66.67%)
Satış işlemleri:
5 (33.33%)
Kâr faktörü:
22.09
Beklenen getiri:
3.21 USD
Ortalama kâr:
3.60 USD
Ortalama zarar:
-2.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.28 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.28 USD
Maksimum:
2.28 USD (1.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.82% (1.16 USD)
Varlığa göre:
54.18% (103.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD_
|12
|OILCash
|2
|SILVER_
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD_
|32
|OILCash
|1
|SILVER_
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD_
|1.4K
|OILCash
|3
|SILVER_
|149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.00 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +50.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
试一下。
İnceleme yok