Shu Jun Zhao

Turn2win

Shu Jun Zhao
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 34%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
14 (93.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.67%)
En iyi işlem:
15.00 USD
En kötü işlem:
-2.28 USD
Brüt kâr:
50.37 USD (1 794 pips)
Brüt zarar:
-2.28 USD (227 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (50.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.37 USD (14)
Sharpe oranı:
0.80
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
105.98%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
21.09
Alış işlemleri:
10 (66.67%)
Satış işlemleri:
5 (33.33%)
Kâr faktörü:
22.09
Beklenen getiri:
3.21 USD
Ortalama kâr:
3.60 USD
Ortalama zarar:
-2.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.28 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.28 USD
Maksimum:
2.28 USD (1.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.82% (1.16 USD)
Varlığa göre:
54.18% (103.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD_ 12
OILCash 2
SILVER_ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD_ 32
OILCash 1
SILVER_ 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD_ 1.4K
OILCash 3
SILVER_ 149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.00 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +50.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

试一下。
İnceleme yok
2025.12.10 04:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.10 03:22
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 02:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
