- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|8.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Yüksek ve Düşük Seviyelere Dayalı Scalping Stratejisi
Risk–Getiri Oranı: 1:2
Piyasadaki günlük yüksek ve düşük seviyelerin yapısına odaklanan bir scalping stratejisi kullanıyorum. Her işlem, net bir risk yönetimi çerçevesiyle yürütülür. Örneğin:
-
Her kaybeden işlem yalnızca 1 $ zarar oluşturur
-
Her kazanan işlem ise 2 $ kâr hedefler
Bu yaklaşım, avantajlı risk–getiri oranı sayesinde, ardışık kayıpların yaşandığı dönemlerde bile istikrarlı bir performans sürdürmek için tasarlanmıştır.
Copytrade hizmetime katıldığınızda, tüm işlemler benim kullandığım aynı parametrelerle otomatik olarak açılır ve yönetilir.
USD
USD
USD