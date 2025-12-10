Yüksek ve Düşük Seviyelere Dayalı Scalping Stratejisi

Risk–Getiri Oranı: 1:2

Piyasadaki günlük yüksek ve düşük seviyelerin yapısına odaklanan bir scalping stratejisi kullanıyorum. Her işlem, net bir risk yönetimi çerçevesiyle yürütülür. Örneğin:

Her kaybeden işlem yalnızca 1 $ zarar oluşturur

Her kazanan işlem ise 2 $ kâr hedefler

Bu yaklaşım, avantajlı risk–getiri oranı sayesinde, ardışık kayıpların yaşandığı dönemlerde bile istikrarlı bir performans sürdürmek için tasarlanmıştır.

Copytrade hizmetime katıldığınızda, tüm işlemler benim kullandığım aynı parametrelerle otomatik olarak açılır ve yönetilir.