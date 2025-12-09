- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
11 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (21.43%)
En iyi işlem:
1 217.00 JPY
En kötü işlem:
-1 245.00 JPY
Brüt kâr:
7 143.00 JPY (3 125 pips)
Brüt zarar:
-1 708.00 JPY (617 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (4 251.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
4 251.00 JPY (6)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.18
Alış işlemleri:
12 (85.71%)
Satış işlemleri:
2 (14.29%)
Kâr faktörü:
4.18
Beklenen getiri:
388.21 JPY
Ortalama kâr:
649.36 JPY
Ortalama zarar:
-569.33 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 708.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-1 708.00 JPY (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 JPY
Maksimum:
1 708.00 JPY (7.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDr
|48
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDr
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 217.00 JPY
En kötü işlem: -1 245 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4 251.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -1 708.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
