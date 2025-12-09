SinyallerBölümler
Tetsuya Okui

HFM trader

Tetsuya Okui
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
11 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (21.43%)
En iyi işlem:
1 217.00 JPY
En kötü işlem:
-1 245.00 JPY
Brüt kâr:
7 143.00 JPY (3 125 pips)
Brüt zarar:
-1 708.00 JPY (617 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (4 251.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
4 251.00 JPY (6)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.18
Alış işlemleri:
12 (85.71%)
Satış işlemleri:
2 (14.29%)
Kâr faktörü:
4.18
Beklenen getiri:
388.21 JPY
Ortalama kâr:
649.36 JPY
Ortalama zarar:
-569.33 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 708.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-1 708.00 JPY (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 JPY
Maksimum:
1 708.00 JPY (7.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 2.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 217.00 JPY
En kötü işlem: -1 245 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4 251.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -1 708.00 JPY

2025.12.10 00:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 00:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
