- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
261
Kârla kapanan işlemler:
179 (68.58%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (31.42%)
En iyi işlem:
66.25 USD
En kötü işlem:
-15.33 USD
Brüt kâr:
849.57 USD (928 098 pips)
Brüt zarar:
-301.52 USD (1 018 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (107.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
235.44 USD (7)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
75.45%
Maks. mevduat yükü:
72.47%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
261
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
5.38
Alış işlemleri:
181 (69.35%)
Satış işlemleri:
80 (30.65%)
Kâr faktörü:
2.82
Beklenen getiri:
2.10 USD
Ortalama kâr:
4.75 USD
Ortalama zarar:
-3.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-101.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-101.85 USD (10)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
101.85 USD (8.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.92% (101.85 USD)
Varlığa göre:
48.83% (442.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|143
|XAUUSDm
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSDm
|428
|XAUUSDm
|120
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSDm
|-135K
|XAUUSDm
|44K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +66.25 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +107.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -101.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
أAlgorithmic and cumulative network trading Session times include breaks to ensure the account is not compromised or for other reasons.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
100%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
261
68%
75%
2.81
2.10
USD
USD
49%
1:100