Xhsn Alxssafy

The sniper

Xhsn Alxssafy
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 100%
Exness-MT5Real32
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
261
Kârla kapanan işlemler:
179 (68.58%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (31.42%)
En iyi işlem:
66.25 USD
En kötü işlem:
-15.33 USD
Brüt kâr:
849.57 USD (928 098 pips)
Brüt zarar:
-301.52 USD (1 018 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (107.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
235.44 USD (7)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
75.45%
Maks. mevduat yükü:
72.47%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
261
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
5.38
Alış işlemleri:
181 (69.35%)
Satış işlemleri:
80 (30.65%)
Kâr faktörü:
2.82
Beklenen getiri:
2.10 USD
Ortalama kâr:
4.75 USD
Ortalama zarar:
-3.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-101.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-101.85 USD (10)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
101.85 USD (8.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.92% (101.85 USD)
Varlığa göre:
48.83% (442.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 143
XAUUSDm 118
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 428
XAUUSDm 120
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm -135K
XAUUSDm 44K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +66.25 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +107.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -101.85 USD

أAlgorithmic and cumulative network trading Session times include breaks to ensure the account is not compromised or for other reasons.
İnceleme yok
2025.12.09 23:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 23:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 22:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 22:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
