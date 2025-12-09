SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Simple Trading
Juan Diego Parraga

Simple Trading

Juan Diego Parraga
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 622%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 734
Kârla kapanan işlemler:
3 632 (76.72%)
Zararla kapanan işlemler:
1 102 (23.28%)
En iyi işlem:
6 894.00 USD
En kötü işlem:
-9 359.00 USD
Brüt kâr:
229 694.79 USD (1 685 979 pips)
Brüt zarar:
-157 510.56 USD (1 856 265 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
81 (1 045.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 800.36 USD (11)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.15%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
131
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.30
Alış işlemleri:
2 303 (48.65%)
Satış işlemleri:
2 431 (51.35%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
15.25 USD
Ortalama kâr:
63.24 USD
Ortalama zarar:
-142.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-827.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 976.00 USD (2)
Aylık büyüme:
201.13%
Yıllık tahmin:
2 440.39%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 502.73 USD
Maksimum:
21 849.89 USD (45.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.06% (12 265.58 USD)
Varlığa göre:
2.49% (1 036.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-STD 4349
AUDCAD-STD 199
GBPUSD-STD 66
EURUSD-STD 36
GBPJPY-STD 24
EURJPY-STD 20
USDCAD-STD 9
CHFJPY-STD 8
NZDCAD-STD 5
USDJPY-STD 4
AUDNZD-STD 3
AUDUSD-STD 3
XAUAUD-STD 3
GBPCAD-STD 3
EURCHF-STD 1
USDCHF-STD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-STD 65K
AUDCAD-STD -313
GBPUSD-STD 822
EURUSD-STD 876
GBPJPY-STD 2.3K
EURJPY-STD 4.1K
USDCAD-STD -1K
CHFJPY-STD -21
NZDCAD-STD -57
USDJPY-STD 148
AUDNZD-STD 7
AUDUSD-STD 107
XAUAUD-STD 13
GBPCAD-STD 284
EURCHF-STD 10
USDCHF-STD 73
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-STD -89K
AUDCAD-STD -13K
GBPUSD-STD -1.3K
EURUSD-STD 431
GBPJPY-STD 3.5K
EURJPY-STD 5.4K
USDCAD-STD -592
CHFJPY-STD -7.8K
NZDCAD-STD -624
USDJPY-STD 229
AUDNZD-STD 47
AUDUSD-STD 101
XAUAUD-STD 130
GBPCAD-STD 353
EURCHF-STD 24
USDCHF-STD 38
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 894.00 USD
En kötü işlem: -9 359 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 045.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -827.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.09 19:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 19:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 19:13
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Simple Trading
Ayda 30 USD
622%
0
0
USD
42K
USD
22
93%
4 734
76%
100%
1.45
15.25
USD
50%
1:500
