İşlemler:
4 734
Kârla kapanan işlemler:
3 632 (76.72%)
Zararla kapanan işlemler:
1 102 (23.28%)
En iyi işlem:
6 894.00 USD
En kötü işlem:
-9 359.00 USD
Brüt kâr:
229 694.79 USD (1 685 979 pips)
Brüt zarar:
-157 510.56 USD (1 856 265 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
81 (1 045.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 800.36 USD (11)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.15%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
131
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.30
Alış işlemleri:
2 303 (48.65%)
Satış işlemleri:
2 431 (51.35%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
15.25 USD
Ortalama kâr:
63.24 USD
Ortalama zarar:
-142.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-827.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 976.00 USD (2)
Aylık büyüme:
201.13%
Yıllık tahmin:
2 440.39%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 502.73 USD
Maksimum:
21 849.89 USD (45.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.06% (12 265.58 USD)
Varlığa göre:
2.49% (1 036.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|4349
|AUDCAD-STD
|199
|GBPUSD-STD
|66
|EURUSD-STD
|36
|GBPJPY-STD
|24
|EURJPY-STD
|20
|USDCAD-STD
|9
|CHFJPY-STD
|8
|NZDCAD-STD
|5
|USDJPY-STD
|4
|AUDNZD-STD
|3
|AUDUSD-STD
|3
|XAUAUD-STD
|3
|GBPCAD-STD
|3
|EURCHF-STD
|1
|USDCHF-STD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-STD
|65K
|AUDCAD-STD
|-313
|GBPUSD-STD
|822
|EURUSD-STD
|876
|GBPJPY-STD
|2.3K
|EURJPY-STD
|4.1K
|USDCAD-STD
|-1K
|CHFJPY-STD
|-21
|NZDCAD-STD
|-57
|USDJPY-STD
|148
|AUDNZD-STD
|7
|AUDUSD-STD
|107
|XAUAUD-STD
|13
|GBPCAD-STD
|284
|EURCHF-STD
|10
|USDCHF-STD
|73
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-STD
|-89K
|AUDCAD-STD
|-13K
|GBPUSD-STD
|-1.3K
|EURUSD-STD
|431
|GBPJPY-STD
|3.5K
|EURJPY-STD
|5.4K
|USDCAD-STD
|-592
|CHFJPY-STD
|-7.8K
|NZDCAD-STD
|-624
|USDJPY-STD
|229
|AUDNZD-STD
|47
|AUDUSD-STD
|101
|XAUAUD-STD
|130
|GBPCAD-STD
|353
|EURCHF-STD
|24
|USDCHF-STD
|38
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
En iyi işlem: +6 894.00 USD
En kötü işlem: -9 359 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 045.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -827.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
