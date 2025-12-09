SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PALACE
Anthony Henry Dmello

PALACE

Anthony Henry Dmello
0 inceleme
175 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
111
Kârla kapanan işlemler:
97 (87.38%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (12.61%)
En iyi işlem:
11.96 USD
En kötü işlem:
-59.97 USD
Brüt kâr:
326.09 USD (197 915 pips)
Brüt zarar:
-128.60 USD (69 346 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (94.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.70 USD (27)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.28
Alış işlemleri:
88 (79.28%)
Satış işlemleri:
23 (20.72%)
Kâr faktörü:
2.54
Beklenen getiri:
1.78 USD
Ortalama kâr:
3.36 USD
Ortalama zarar:
-9.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.97 USD (1)
Aylık büyüme:
40.56%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.46 USD
Maksimum:
60.19 USD (28.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 85
XAGUSD 9
GBPJPY 5
EURJPY 5
EURAUD 3
WTI 2
BTCUSD 1
EURGBP 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 151
XAGUSD 35
GBPJPY 1
EURJPY 5
EURAUD 1
WTI 3
BTCUSD 0
EURGBP 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 105K
XAGUSD 12K
GBPJPY -525
EURJPY 662
EURAUD 122
WTI 31
BTCUSD 12K
EURGBP 27
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.96 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +94.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
ICMarketsSC-MT5-4
0.45 × 11
ICMarketsSC-MT5-2
0.49 × 107
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 65
Tickmill-Live
3.33 × 3
OANDA-Live-1
3.64 × 61
FXCC1-Trade
4.00 × 2
ClonTrader-Live
4.25 × 12
Exness-MT5Real10
4.27 × 22
Ava-Real 1-MT5
4.50 × 2
BabilFinancial-LIVE
5.50 × 2
Swissquote-Server
5.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
6.00 × 2
StriforLLC-Live
6.00 × 1
RoboForex-Pro
6.62 × 259
FxPro-MT5
7.00 × 2
FXGT-Live
7.57 × 7
XMGlobal-MT5 2
8.00 × 1
Exness-MT5Real15
8.75 × 12
Exness-MT5Real5
8.97 × 98
VantageInternational-Live 10
11.00 × 2
7 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.09 18:13
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 1.15% of days out of the 1222 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 18:13
80% of trades performed within 8 days. This comprises 0.65% of days out of the 1222 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol