- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
111
Kârla kapanan işlemler:
97 (87.38%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (12.61%)
En iyi işlem:
11.96 USD
En kötü işlem:
-59.97 USD
Brüt kâr:
326.09 USD (197 915 pips)
Brüt zarar:
-128.60 USD (69 346 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (94.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.70 USD (27)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.28
Alış işlemleri:
88 (79.28%)
Satış işlemleri:
23 (20.72%)
Kâr faktörü:
2.54
Beklenen getiri:
1.78 USD
Ortalama kâr:
3.36 USD
Ortalama zarar:
-9.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.97 USD (1)
Aylık büyüme:
40.56%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.46 USD
Maksimum:
60.19 USD (28.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|XAGUSD
|9
|GBPJPY
|5
|EURJPY
|5
|EURAUD
|3
|WTI
|2
|BTCUSD
|1
|EURGBP
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|151
|XAGUSD
|35
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|5
|EURAUD
|1
|WTI
|3
|BTCUSD
|0
|EURGBP
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|105K
|XAGUSD
|12K
|GBPJPY
|-525
|EURJPY
|662
|EURAUD
|122
|WTI
|31
|BTCUSD
|12K
|EURGBP
|27
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.96 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +94.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
VTindex-MT5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
|0.36 × 36
ICMarketsSC-MT5-4
|0.45 × 11
ICMarketsSC-MT5-2
|0.49 × 107
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 65
Tickmill-Live
|3.33 × 3
OANDA-Live-1
|3.64 × 61
FXCC1-Trade
|4.00 × 2
ClonTrader-Live
|4.25 × 12
Exness-MT5Real10
|4.27 × 22
Ava-Real 1-MT5
|4.50 × 2
BabilFinancial-LIVE
|5.50 × 2
Swissquote-Server
|5.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
|6.00 × 2
StriforLLC-Live
|6.00 × 1
RoboForex-Pro
|6.62 × 259
FxPro-MT5
|7.00 × 2
FXGT-Live
|7.57 × 7
XMGlobal-MT5 2
|8.00 × 1
Exness-MT5Real15
|8.75 × 12
Exness-MT5Real5
|8.97 × 98
VantageInternational-Live 10
|11.00 × 2
İnceleme yok