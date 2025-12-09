- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
1 (10.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (90.00%)
En iyi işlem:
54.64 USD
En kötü işlem:
-35.65 USD
Brüt kâr:
54.64 USD (2 731 pips)
Brüt zarar:
-106.50 USD (248 300 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (54.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.64 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.43
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
33 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
3 (30.00%)
Satış işlemleri:
7 (70.00%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-5.19 USD
Ortalama kâr:
54.64 USD
Ortalama zarar:
-11.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-106.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-106.50 USD (9)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.86 USD
Maksimum:
106.50 USD (99.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD#
|5
|USDJPY#
|4
|GOLD#
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD#
|-52
|USDJPY#
|-54
|GOLD#
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD#
|-248K
|USDJPY#
|-430
|GOLD#
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.64 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +54.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -106.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok