- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5.36 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
5.36 USD (442 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (5.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.36 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.99%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
5.36 USD
Ortalama kâr:
5.36 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|442
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.36 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +5.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 20
|
ATCBrokers-Live
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 4
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
CapitalTrustMarkets-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 2
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 4
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 2
|
ForexServer-Real
|0.00 × 2
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 6
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
Activtrades-Classic Server
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
WWM-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 1
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 5
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
TraDesto-Live
|0.00 × 4
Welcome Investor
Plan your trade. Trade your plan
Maximum Monthly Lose = 4%
Maximum Drawdown = 20%
Expected Monthly Profit = 6%
Expected Profit 50% Per Year
Active Stop Loss And Take Profi
It is recommended to copy signals using the same broker to minimize price differences.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 32 USD
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
1
100%
100%
n/a
5.36
USD
USD
0%
1:200