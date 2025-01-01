SinyallerBölümler
Sinyaller
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 622%
Aboneler
8
Haftalar
158
İşlemler
613
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.84
Maks. düşüş
32%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 638%
Aboneler
105
Haftalar
52
İşlemler
1608
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.89
Maks. düşüş
33%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
545%
Aboneler
18
Haftalar
130
İşlemler
1242
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.63
Maks. düşüş
26%
Daily Gold Sniper
Büyüme
680%
Aboneler
28
Haftalar
46
İşlemler
145
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.25
Maks. düşüş
34%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
541%
Aboneler
19
Haftalar
85
İşlemler
621
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.34
Maks. düşüş
34%
NoPain MT5
Büyüme
1 635%
Aboneler
84
Haftalar
215
İşlemler
5532
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
Deux ex machina
Büyüme
5 219%
Aboneler
3
Haftalar
239
İşlemler
1469
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
Golden Nuggets
Büyüme
768%
Aboneler
50
Haftalar
30
İşlemler
670
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.70
Maks. düşüş
21%
Gold Reaper New V2 2
Büyüme
124%
Aboneler
18
Haftalar
59
İşlemler
567
Kazanç
70%
Kâr faktörü
2.06
Maks. düşüş
17%
OnlyUJ
Büyüme
281%
Aboneler
11
Haftalar
73
İşlemler
447
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.40
Maks. düşüş
17%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2371 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.