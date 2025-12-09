SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ARDS
I Gede Nyoman Ardi Supartha M Kep

ARDS

I Gede Nyoman Ardi Supartha M Kep
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
5 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.85 AUD
En kötü işlem:
0.00 AUD
Brüt kâr:
11.40 AUD (2 518 pips)
Brüt zarar:
0.00 AUD
Maksimum ardışık kazanç:
5 (11.40 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
11.40 AUD (5)
Sharpe oranı:
2.05
Alım-satım etkinliği:
0.83%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
10 saniye
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (60.00%)
Satış işlemleri:
2 (40.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.28 AUD
Ortalama kâr:
2.28 AUD
Ortalama zarar:
0.00 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 AUD (0)
Algo alım-satım:
28%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
0.00 AUD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.5K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.85 AUD
En kötü işlem: -0 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +11.40 AUD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
0.00 × 20
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
4.48 × 90
Exness-MT5Real15
5.96 × 352
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
24.53 × 293
Exness-MT5Real
28.11 × 110
This signal uses a no-martingale, no-grid trading strategy with strict and transparent risk management. Every trade is placed with automatic Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) to maintain disciplined control over exposure.

The strategy runs on a fixed 1% risk per position, making it ideal for traders who prioritize safety and smooth long-term growth.
To follow this signal effectively, the minimum recommended capital is 550 USD.

Recommended Broker: Exness – Pro Account for optimal spreads and execution.

Key characteristics:

✔️ No Martingale

✔️ No Grid

✔️ Auto TP & SL on every trade

✔️ Maximum 1% risk per trade

✔️ Minimum capital: 550 USD

✔️ Recommended broker: Exness Pro Account

✔️ Built for consistent, controlled performance
İnceleme yok
2025.12.09 15:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 15:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 15:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 14:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 14:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 14:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.09 14:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 14:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 14:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ARDS
Ayda 35 USD
1%
0
0
USD
832
AUD
1
28%
5
100%
1%
n/a
2.28
AUD
0%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.